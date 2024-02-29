تصميم قديم.. حلا شيحة تثير الجدل بفستانها| شاهد

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت حلا شيحة، مرتديه فستان طويل وبسيط باللون الأبيض والأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت حلا شيحة، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور حلا شيحة