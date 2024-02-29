تحرك برلماني للتحقيق فى كارثة رسوب 75% من طلاب أولى طب سوهاج

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب واقعة رسوب 75 % من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج بالكارثة مطالباً بدراسة الأسباب الحقيقة التى وراء هذه المهزلة داخل جامعة سوهاج.



وطالب " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تشكيل لجنة من اساتذة عدد من كليات الطب بالجامعات المصرية لكشف جميع الحقائق حول هذه الواقعة متسائلاً : هل صحيح أن ما يتردد من أن السبب فى هذه الواقعة يرجع إلى ظاهرة الغش الجماعى فى امتحانات الثانوية العامة

وأعرب النائب محمود قاسم عن اسفه الشديد لارتفاع نسبة الرسوب الكبيرة داخل كلية الطب بجامعة سوهاج بالفرقة الأولى مؤكداً أن جميع من يلتحقون بكليات الطب بالجامعات الحكومة هم من المتفوقين ولايعقل أبداً أن تصل نسبة الرسوب إلى هذه الصورة ولابد من اجراء تحقيق عاجل وسريع فى هذا الملف.



وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والصحة واستدعاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور للرد على تساؤلاته مشيراً إلى أن الدكتور حسانى نعمانى رئيس جامعة سوهاج هو استاذ بكلية الطب بجامعة سوهاج وكان يتحتم عليه اعطاء أكبر اهتمام بملف الدراسة داخل هذه الكلية