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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرهائن وهجمات حزب الله.. وزير الدفاع الأمريكي يعقد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي ونظيرة الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجري مباحثات هاتفية مع نظيرة الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية، فقد طلب أوستن من جالانت "تقييم المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأوضح البيان، أن الجانبان ناقشا أيضًا الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات الإنسانية للوصول إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، والحاجة إلى تسهيل طرق جديدة لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة.

وعلى الجانب الآخر، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن جالانت شدد على أهمية القيادة الأمريكية والضغوط الدولية للتوصل إلى "إطار يسمح بعودة الرهائن".

ووفقا للبيان الإسرائيلي، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي أطلع نظيره الأمريكي على تدمير "عشرات الكيلومترات" من أنفاق حماس في غزة.

وقال البيان، إن جالانت شدد على تصميم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على مواصلة العمل "حتى إزالة هذا التهديد وتدمير كتائب حماس والقضاء على قيادة حماس وإعادة الرهائن".

وبحسب بيان الدفاع الإسرائيلية، قدم جالانت تفاصيل عن الهجمات التي شنها حزب الله على الحدود الشمالية لـ إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات ضد مواطنيها وانتهاكات سيادتها، و"سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم".

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