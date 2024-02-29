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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 47 حالة تعدى بأسوان ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم الحملات المكبرة ، والتى إستهدفت إزالة 47 حالة تعدى بمساحة 22 ألف و 379 م2 ، وتضمنت جهود الحملات الإزالة الفورية لـ 16 حالة تعدى بنطاق أحياء المدينة ، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدى صادر لهم قرارات سابقة .

ويأتى ذلك ضمن جهود الوحدات المحلية المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية للموجه الـ 22 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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إزالة التعديات

وقد شارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية بمديرية الأمن بإشراف من اللواء مجدى سالم ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن العاملين والفنيين مدعمين بالمعدات الثقيلة .

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