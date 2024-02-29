إزالة 47 حالة تعدى بأسوان ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم الحملات المكبرة ، والتى إستهدفت إزالة 47 حالة تعدى بمساحة 22 ألف و 379 م2 ، وتضمنت جهود الحملات الإزالة الفورية لـ 16 حالة تعدى بنطاق أحياء المدينة ، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدى صادر لهم قرارات سابقة .

ويأتى ذلك ضمن جهود الوحدات المحلية المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية للموجه الـ 22 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

إزالة التعديات

وقد شارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية بمديرية الأمن بإشراف من اللواء مجدى سالم ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن العاملين والفنيين مدعمين بالمعدات الثقيلة .