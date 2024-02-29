مجزرة مروعة.. الاحتلال يـ.قتل 70 شهيداً ويصيب 250 فلسطينيا أثناء انتظارهم المساعدات

أعلن مكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 70 شهيداً وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في مجزرة مروعة جنوب غرب مدينة غزة.

وأوضح مكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة قتل خلالها، صباح اليوم، أكثر من 70 شهيداً وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة، حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700,000 إنسان يستمر لـ 146 يوماً وبعد حصار وإطباق من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المكتب في بيانه: "كان لدى الاحتلال النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، حيث قام بعملية إعدام هؤلاء الشهداء بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصد، في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي قطاع غزة، كما أن جيش الاحتلال كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد".

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن شخصياً والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي وكذلك المنظمات الدولية التي تنصلت من مسؤولياتها، المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل الجماعي والمجزرة والمروعة وحرب الإبادة وحرب التجويع التي نفذها وينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي كل دول العالم وكل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.