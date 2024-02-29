عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة عصابة الإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في الجيزة للمحاكمة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أحالت النيابة العامة في الجيزة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة  للمحاكمة الجنائية، عقب تسلم تقارير خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى في الواقعة .

الليلة بـ400 جنيه.. كواليس سقوط راقصة و5 ساقطات قبل رمضان

الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على محور الضبعة بالجيزة

عملوا معاه زي بنات الليل| فتح تحقيق عاجل مع 3 طلاب إعدادي بالجيزة

إحالة عصابة الإتجار في الأسلحة للجنايات

كلفت النيابة العامة في الجيزة في وقت سابق خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة ، واعداد تقرير فنى بها ، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فيما قررت حبس المتهمين ، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكي محددة لترويج نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها بمركز العياط في الجيزة وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.

الجيزة المحاكمة الجنائية النيابة العامة أسلحة النارية الطب الشرعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

موضوعات متعلقة

الليلة بـ400 جنيه.. كواليس سقوط راقصة و5 ساقطات قبل رمضان

الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على محور الضبعة بالجيزة

عملوا معاه زي بنات الليل| فتح تحقيق عاجل مع 3 طلاب إعدادي بالجيزة

مأساة في شقة أرض اللواء.. النيران التهمت 4 شقيقات وابنة خالتهن.. صور

انتشال جثمان جديد من الرياح البحيري بحادث غرق معدية نكلا في الجيزة

ماتوا في حضن بعض .. مصرع 5 أشخاص وإصابة والديهما بحريق شقة بالجيزة

كلاكيت تاني مرة فتاة الشروق.. سيدة تقفز من سيارة بالجيزة| ما القصة؟

ترشيحاتنا

3 جثامين.. كواليس تطورات جديدة بحادث غرق معدية نكلا في الجيزة

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

هل الحلف على الأبناء يمين منعقد وله كفارة حال الحنث؟.. الإفتاء توضح

رينو ميجان بخصم 70% لقيمة الوديعة وبدون جمارك للمغتربين

المسروقات رجعت.. التحقيق مع 3 متورطين جدد في حادث قـ.ـتل جواهرجي بولاق

السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف.. نواب: رسالة طمأنة للشارع المصري.. وذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

فيديو

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ