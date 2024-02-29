إحالة عصابة الإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في الجيزة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة في الجيزة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة للمحاكمة الجنائية، عقب تسلم تقارير خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى في الواقعة .

إحالة عصابة الإتجار في الأسلحة للجنايات

كلفت النيابة العامة في الجيزة في وقت سابق خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة ، واعداد تقرير فنى بها ، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فيما قررت حبس المتهمين ، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكي محددة لترويج نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها بمركز العياط في الجيزة وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.