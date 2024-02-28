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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة

صدى البلد

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس زعيمي عصابة الـ100 مليون جنيه عقب إلقاء القبض عليهما، لاكتشاف نشاطهما المشبوه في غسل الأموال المتحصلين عليها من تجارة الدولار. 

وطلبت النيابة تحريات مباحث الاموال العامة حول نشاط المتهمين وبيان مدى تورط آخرين في جرائمهما من عدمه. 

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 

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واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة عصابة الـ١٠٠ مليون غسيل الاموال تجارة الدولار وزارة الداخلية

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