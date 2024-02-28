عملوا معاه زي بنات الليل| فتح تحقيق عاجل مع 3 طلاب إعدادي بالجيزة

أجرت نيابة جنوب الجيزة، تحقيقات موسعة مع 3 مراهقين طلاب بالمرحلة الإعدادية، لاتهامهم باغتـ.صاب صديقهم وهتـ.ك عرضه وتصوير جريمتهم في حقه بالفيديو في أبو النمرس.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أقدموا على تلك الجريمة الشنعاء، نتيجة خلافات سابقة بينهم، فاستدرجوا زميلهم، وقاموا بهتك عرضه واغتـ.صابه وقيام الثالث بتصويره فيديو خلال ذلك بسبب خلافات بينهم.

تلقي مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلها "بدر" 14 سنة، تتهم فيه كلا من "يوسف"، "أدهم"، "عبدالعزيز"، طلاب رفقة ابنها في المرحلة الإعدادية، أن الأول والثاني قاما بالاعتداء على نجلها وهتك عرضه واغتـ.صابه بعد تجريده من ملابسه وقيام الثالث بتصويره فيديو خلال ذلك بسبب خلافات بينهما

أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.