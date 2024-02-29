الزمالك محليا وأتلتيك بيلباو عالميا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المواجهات والمباريات الهامة بالدوريات المختلفة حيث تقام مواجهة للزمالك علي المستوي المحلي أمام الداخليه ببطولة الدوري الممتاز، وعلي المستوي الأوروبي تقام مباراة بكأس إسبانيا بين اتليتك بلباو واتلتيكو مدريد.

اليكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري Nile:

الزمالك vs الداخلية - الساعة 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1. سموحة vs مودرن فيوتشر - الساعة 7 مساءً - أون تايم سبورتس 2.

كأس ملك إسبانيا:

أتلتيك بيلباو vs أتلتيكو مدريد - الساعة 10:30 مساءً - SSC1 HD.

الدوري السعودي:

الرائد vs الفيحاء - الساعة 4 مساءً - SSC HD. الوحدة vs التعاون - الساعة 4 مساءً - SSC1 SD. النصر vs الحزم (كريستيانو رونالدو غائب) - الساعة 7 مساءً - SSC1 HD.

كأس فرنسا:

لو بوي vs رين - الساعة 9:45 مساءً.

يرجى متابعة القنوات المذكورة لمشاهدة المباريات.