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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"طلبته للزواج".. سلوى محمد علي تكشف قصة حبها مع مخرج مشهور

صدى البلد

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، عن قصة زواجها من المخرج محسن حلمى وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الخامسة والعشرين وأدار الندوة الناقد محمد نبيل.

وقالت سلوى محمد علي "فى هذا التوقيت قبل مقابلة المخرج محسن حلمى كنت أرغب فى تكوين أسرة وعائلة وعندما قابلت محسن قال لى "نتجوز ولا نشتغل مع بعض" وقالت له "نتجوز طبعا".

وأضافت سلوى محمد علي، "تزوجنا فى مسرحية "المحبظاتية"، وأنجبنا بنتين وقت مسرحية "فرقع لوز" والبنتان دخلتا المدرسة فى مسرحية "هبط الملاك فى بابل"، ودخلتا الجامعة فى مسرحية "أوبرا 3 بنسات".

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا  رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

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