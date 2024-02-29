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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية إرشادية عن بنجر السكر للفلاحين بقرية الحمر

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهدى بحوث المحاصيل السكرية ووقاية النبات بتنفيذ ندوة إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر بقرية الحمر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية في حضور الدكتور السيد الشريف بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتورة شرين حسن بمعهد بحوث المحاصيل السكرية والمهندس محمد الدسوقي مدير الإدارة الزراعية بالحسينية وعدد من مزارعى القرية.

محافظ الشرقية: تكثيف الندوات التوعوية للمزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي


وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم تعريف المزارعين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة وكذلك أهم الأمراض التي تصيب الجذور وأسباب موت البادرات الزراعية وطرق تفادي كل هذه المشكلات.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

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