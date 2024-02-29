عاجل
غيرتها من الخالة خيرية .. أبرز تصريحات سلوى محمد علي بالإسماعيلية |صور الصحة: "هيئة التأمين الصحي" تنظم ملتقى تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية أخبار التوك شو| مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية.. ومدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة وزيرة البيئة تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية وزيرة البيئة : نجهّز لإبرام اتفاقيات تخص قضية تدوير واستخدام البلاستيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هقولها أول مرة| منشور مثير من ميدو على تجديد الزمالك لـ شيكابالا

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على تجديد تعاقد الفريق الأبيض مع شيكابالا.

وكتب عبر إكس: "‏مبروك لـ ⁧‫شيكابالا‬⁩ التجديد للزمالك ولأول مره في حياتي هقول مبروك على ⁧‫الزمالك‬⁩ بقاء ابنه المخلص مع الفريق لموسمين أخرين".

وأعلن نجم الزمالك محمود عبد الرازق  شيكابالا تجديد عقده مع الزمالك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شيكابالا: جمهور نادي الزمالك العظيم إدارة النادي الموقرة:استكمالا لمسيرة عمرها أكثر  من ثلاثين عاما  بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد  لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر  قلعة رياضية في مصر والوطن العربي ، والذي لا يربطني  به أي عقود مكتوبة ؛ لكن العقد والعهد  بيننا. هو عقدٌ أزلي  بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر.
 

وأضاف : أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن والشكر موصول لمجلس إدارة  نادي الزمالك علي تجديد الثقه  وأتمنى لهم التوفيق.

وتابع : في إعادة  ناديينا الحبيب إلى منصات التتويج  كما عاهدناه على مر  تاريخنا العريق، عاش الزمالك وجمهوره.

احمد حسام ميدو التجديد للزمالك تجديد للزمالك جمهور نادي الزمالك جمهور الزمالك شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

ترشيحاتنا

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بالمنطقة الغربية العسكرية

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي شرق نابلس

عقاب رادع .. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين

العاهل الأردني يعلن الاستمرار في إرسال المساعدات إلى غزة برا وجوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ