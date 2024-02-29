جامعة حلوان: خطة للأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب الدفينة

تحرص جامعة حلوان على تنظيم العديد من المعارض والأنشطة الثقافية والفنية للطلاب لتنمية المعرفة لديهم وتطوير الروح الإبداعية واكتشاف المواهب الدفينة تحقيقا للتنمية .

وكشف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة علي تنظيم هذه الأنشطة من دورها الهام للتوعية الشاملة للطلاب على المستوى الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة للمجتمع وللوطن.



‎واطلقت جامعة حلوان في هذا الاطار فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية، كما أطلقت الجامعة اعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية .

وأقامت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كرنفال فن الطفل لذوي الهمم للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي ويقام برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين والتي منها(ورشه توظيفات نسجية - ورشة طباعة بصمات - ورشه نحت وخزف - ورشة رسم علي توال - ورشة عرائس القفاز - ورشة كولاج)

من جانبه، أوضح الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، أن عقد الكرنفال يأتي إيمانا بدور الكلية في تنمية الوعي الجمالي ورعاية الموهوبين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من ذوى القدرات الفائقة.