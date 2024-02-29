عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 211 حالة تعد وإشغال طريق من شوارع العمرانية لتحقيق السيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات

نفذ حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بشوارع احمد كامل وسعد بن أبي وقاص واستديو الاهرام وكمال هويدي وخاتم المرسلين واحمد لطفي السيد والثلاثيني وعثمان محرم والمصانع.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 211 حالة اشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

IMG-20240229-WA0087
IMG-20240229-WA0087
IMG-20240229-WA0092
IMG-20240229-WA0092
IMG-20240229-WA0088
IMG-20240229-WA0088
IMG-20240229-WA0091
IMG-20240229-WA0091
IMG-20240229-WA0090
IMG-20240229-WA0090
IMG-20240229-WA0089
IMG-20240229-WA0089
IMG-20240229-WA0078
IMG-20240229-WA0078
IMG-20240229-WA0085
IMG-20240229-WA0085
IMG-20240229-WA0077
IMG-20240229-WA0077
IMG-20240229-WA0084
IMG-20240229-WA0084
IMG-20240229-WA0079
IMG-20240229-WA0079
IMG-20240229-WA0083
IMG-20240229-WA0083
IMG-20240229-WA0080
IMG-20240229-WA0080
IMG-20240229-WA0081
IMG-20240229-WA0081
IMG-20240229-WA0082
IMG-20240229-WA0082
IMG-20240229-WA0086
IMG-20240229-WA0086
IMG-20240229-WA0076
IMG-20240229-WA0076
IMG-20240229-WA0074
IMG-20240229-WA0074
IMG-20240229-WA0067
IMG-20240229-WA0067
IMG-20240229-WA0068
IMG-20240229-WA0068
IMG-20240229-WA0073
IMG-20240229-WA0073
IMG-20240229-WA0075
IMG-20240229-WA0075
IMG-20240229-WA0066
IMG-20240229-WA0066
IMG-20240229-WA0072
IMG-20240229-WA0072
IMG-20240229-WA0070
IMG-20240229-WA0070
IMG-20240229-WA0071
IMG-20240229-WA0071
IMG-20240229-WA0064
IMG-20240229-WA0064
IMG-20240229-WA0069
IMG-20240229-WA0069
IMG-20240229-WA0065
IMG-20240229-WA0065
IMG-20240229-WA0063
IMG-20240229-WA0063
IMG-20240229-WA0057
IMG-20240229-WA0057
IMG-20240229-WA0056
IMG-20240229-WA0056
IMG-20240229-WA0058
IMG-20240229-WA0058
IMG-20240229-WA0059
IMG-20240229-WA0059
IMG-20240229-WA0061
IMG-20240229-WA0061
IMG-20240229-WA0060
IMG-20240229-WA0060

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: تقديم التسهيلات اللازمة لدعم قوافل الازهر الشريف بالواحات البحرية

تخفيضات 30%.. افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع لـ المواطنين بالجيزة

لتحقيق الانضباط.. حي العمرانية يرفع 76 حالة إشغال وتعدي بالطريق العام

رفع 245 حالة إشغالات وتعديات لتحقيق السيولة المرورية في العمرانية |شاهد

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة التنموية الشاملة بمركز الحوامدية

لتسهيل حركة تنقل المواطنين.. رصف وتطوير وتوسعة طريق الطرفاية بالجيزة

بيطري الجيزة ينفذ قافلتين علاجيتين وندوات إرشادية بالصف والبدرشين|شاهد

رفع 65 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في العمرانية ..صور

ترشيحاتنا

سعر طن الحديد اليوم

دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل الاجتماع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مساعدات بنكهة الدم.. الاحتلال يرد على محكمة العدل بمـ.جزرة الرشيد

طلب عاجل من الخارجية السورية لحلفاء إسرائيل

مـ.جزرة الرشيد في غزة.. بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية

أدعية رمضان .. اللهم اجعله شهر الخير والعطاء والإحسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ