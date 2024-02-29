أحمد حسن يكشف عن طلب الأهلي والزمالك قبل نهائي الكأس

كشف الإعلامي أحمد حسن عن طلب الأهلي والزمالك حكام من صفوة العالم لإدارة نهائي الكأس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"الأهلي والزمالك يطلبان استقدام طاقم حكام من الصفوة في العالم، لإدارة نهائي الكأس".

علق عامر العمايرة، الخبير التحكيمي، على تعيين محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وكتب العمايرة، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “‏الناديان حتى الآن لم يطلبا تحكيما أجنبيا، فيا ريت لو محدش اعترض على تعيين الحكم محمد معروف قبل المباراة؛ محدش يشتكي بعد المباراة”.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022، على أرضية ملعب الأول بارك بالسعودية، يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024.

وقال عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات به، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ssc": “تركي آل الشيخ يعمل أشياء صعبة جدًا، ويقدم أشياءً لنجاح مباراة نهائي كأس مصر، لم تحدث في نهائي كأس العالم، من حيث الكاميرات والإخراج”.