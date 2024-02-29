مخرج الشتاء الأخير: مهرجان الإسماعيلية يساهم في انتشار الأفلام التسجيلية

انطلقت اليوم أولي عروض الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية، من هذه الأفلام الفيلم السعودي "الشتاء الأخير" للمخرج حيدر داود والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وشهد حضور وتفاعل جماهيرى بالإسماعيلية.

من جانبه عبر حيدر داود مخرج "الشتاء الأخير "عن سعادته ووجوده لأول مرة في مصر وخصوصا محافظة الإسماعيلية بشكل خاص لأنه مدينة ساحلية تشبه مدينته في السعودية

وأكد داود خلال الندوة: أنه قصد اختيار اللهجة الشرقية للسعودية في الفيلم وتوثيقها وكان ذلك بشكل عفوي مشيرا إلي أنه عاش في السويد منذ خمس سنوات وله صديق يحب السينما لذلك أراد توثيق علاقته بصديقه ومشاعرهما والتركيز على الشتاء والمناظر الطبيعية فهو فيلم ذاتي ومحاولة مختلفة من وجهة نظرى.

وعبر داود عن أهمية الأفلام الوثائقية خصوصاً أنها لا تلقي اهتماما كبيراً في السعودية ويتمنى أن مهرجان الإسماعيلية يغير هذه الفكرة.

علي جانب آخر أكد داود كثيراً على سعادته بما يجرى في بلده السعودية من ازدهار وثقافة وحراك سينمائي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

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