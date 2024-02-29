غدا.. الصحفيين تعقد الاجتماع العادى الأول للجمعية العمومية

تعقد نقابة الصحفيين، صباح غد الجمعة، الاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، وذلك فى دعوتها الأولى لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

وأوضحت الدعوة الأولى لنقابة الصحفيين، يأتى ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، الدعوة الى الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة صباح غدا الجمعة.

