أحمد رفيق عوض: قرار الشيوخ الأمريكي بشأن صلاحيات الحرب غير ملزم لترامب

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن صلاحيات الحرب ليس ملزمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه يعكس الجدل القائم داخل الشارع الأمريكي، كما يعكس توجهًا عامًا لدى قطاعات واسعة من الجمهور الأمريكي الرافض لهذه الحرب.

وأضاف رفيق، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو شهاب، على قناة إكسترا نيوز، أن الحرب انعكست على مستوى حياة المواطن الأمريكي، وعلى أسعار الطاقة، كما أنها لا تحظى - وفق هذا الاتجاه - بالمشروعية الكافية لدى قطاعات من المجتمع الأمريكي.

وأوضح أن القرار رغم أنه غير ملزم قانونيًا، فإنه يحمل دلالة سياسية مهمة، ومن اللافت أن عددًا من الجمهوريين، وهم من حزب الرئيس نفسه، صوتوا إلى جانب هذا التوجه، وهو أمر غير معتاد، لأن الحزب الجمهوري عادة ما يكون أكثر دعمًا للسياسات الأمنية والعسكرية للرئيس.

وأكد أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن الكونجرس يريد أن يكون حاضرًا في هذه القضية، وأنه يعكس مزاجًا عامًا لدى الجمهور الأمريكي، كما أنه يشكل نوعًا من الفرملة للاندفاع الرئاسي في استخدام القوة العسكرية دون توافق واسع، وهو قرار مهم على المستوى السياسي والأخلاقي، حتى وإن لم يكن ملزمًا من الناحية الدستورية.