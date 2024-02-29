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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وقعت في حبه بسبب هذا المشهد.. زوجة بيومي فؤاد تحكي قصة زواجهما

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

احتل الفنان بيومي فؤاد وزوجته السيدة أماني سويدان التريند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما تحدثا عن قصة حبهما.

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قصة حب بيومي فؤاد وأماني سويدان 

بينما كانت السيدة أماني سويدان، تحل ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، بحضور زوجها الفنان بيومي فؤاد، روت قصة حبها لبعضهما البعض وزواجهما، موضحة أنها كانت طالبة في كلية الفنون الجميلة، وانضمت فيما بعد لورشة تمثيل.

أحبت أماني في ذلك الوقت فرقة المسرح، فكانت من الأنشطة التي جذبت انتباهها، ومنذ ذلك الحين تعرفت على الفنان بيومي فؤاد الذي أثار فضولها منذ اللقاء الأول، متابعة: 

« في مرة من المرات وهو بيصلي على خشبة المسرح، ورغم أنها مش أول مرة، ومش هو الوحيد اللي بيصلي على المسرح، حسيت إنه سجد في قلبي، ولقيت نفسي بقول أنا بحب الراجل دا أوي.. وبعد كده لقيت نفسي بقول لأهلي إن في شخص هيجي يتقدملي، وهو مكانش يعرف اسمي حتى في الوقت دا، لكن بعد كده الأمور أخدت إيقاع سريع أوي في حياتنا وتزوجنا».

عيوب بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

تحدثت أماني سويدان خلال لقائها عن عيوب زوجها الفنان بيومي فؤاد، والتي اكتشفتها على مدار حياتهما الزوجية التي امتدت لسنوات طويلة، مؤكدة أنه من الشخصيات المدمنة على العمل قائلة: 

« هو مدمن شغل ودي الأزمة الكبيرة عندنا كلنا، إحنا طبعا مقدرين شغله وحجم حب الناس له، وانتشاره وشهرته والطلب عليه، لكن في نفس الوقت حابين يكون لنا من الحب جانب، والبيت يكون له مساحة من حياته.. وبسبب انشغاله وإرهاقه من العمل بقيت انا اللي متولية معظم المسئوليات.. 

هو دايمًا بيقول على نفسه أنا عشوائي، وانا عكسة ومنظمة جدًا، وده عامل مشاكل من أيام خطوبتنا».

أول أجر تقاضاه بيومي فؤاد في الفن 

كشف الفنان بيومئ فؤاد عن أول أجر حصل عليه من الفن، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، قائلاً إنه كان 750 جنيهًا فقط، وعلى الرغم من كون المبلغ قليلا إلا أنه الشغف والعمل الجاد يحددان مساره الفني، وأنه دائمًا سيظل قادرًا على تقديم الأفضل وإسعاد الجمهور.

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