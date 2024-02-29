40 مليار دولار جديدة بخزينة الدولة..تفاصيل 7 صفقات تاريخية ومصير العملة الخضراء

منذ أن وقعت الدولة المصرية على اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، تأثر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، إذ شهد انهيار كبير في غضون أيام قليلة.

وفي ضربة جديدة وجتها الحكومة المصرية للعملة الخضراء في السوق السوداء، وقع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 7 اتفاقيات جديدة مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار…

تفاصيل 7 صفقات تاريخية بـ 40 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على 7 اتفاقيات جديدة مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

وتبلغ قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات 12 مليار دولار، و 29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، بينما يتجاوز الإجمالي 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، وفقا لما أوضحه رئيس مجلس الوزراء في بيان له.

تم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: « صندوق مصر السيادي، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء».

تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أوضحت أن صندوق مصر السيادي نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفيقيا والأسواق الناشئة بالشركاة مع عدد من الشركات العالمية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات الـ 7 يعتبر بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف الاسترارتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

ويسعى صندوق مصر السيادي إلى الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وما يعزز ذلك هو التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ويأتي ذلك في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.