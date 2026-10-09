المكسيك.. 10 قتـ.لى في أعمال شغب داخل سجن بولاية سينالوا

أعلنت السلطات المكسيكية، الخميس، مقتل 10 أشخاص، بينهم 9 سجناء وشخص كان يزور السجن، وإصابة 16 سجينا آخرين، إثر أعمال شغب اندلعت داخل مركز «إل كاستيو» الإصلاحي في ولاية سينالوا غربي المكسيك.

وقالت السلطات إن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على السجن بعد اندلاع الاضطرابات، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وشهد محيط السجن انتشارا أمنيا مكثفا، فيما تحركت قوات الأمن والطوارئ للتعامل مع تداعيات الواقعة وتأمين المنشأة.

وتعد ولاية سينالوا من المناطق التي تشهد مستويات مرتفعة من العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب اندلاع أعمال الشغب أو هوية المسؤولين عنها.

وأكدت السلطات استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.