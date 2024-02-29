جامعة حلوان تطلق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم.. وقنديل: نعمل على اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها

رئيس جامعة حلوان: نعمل على اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها

بمشروع «كمل هوايتك»|جامعة حلوان تجذب الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وتنمية مهاراتهم

جامعة حلوان تطلق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم

تسعى جامعة حلوان من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية مهاراتها لإعداد خريجين قادرين علي حقيق التنمية.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" أن تنظيم هذه الأنشطة يأتى لأهميتها ودورها المهم فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، كما انها تساهم فى تبادل الخبرات واكتساب المهارات.

وأضاف أنه يوجد زيادة في دعم الأنشطة الطلابية هذا العام ليصبح ٣٪؜ من إجمالي مصروفات الطلاب لتوسيع مساحة الأنشطة لاهميتها في بناء شخصية الطالب .

وحث رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب والطالبات الموهوبين بالمشاركة فى المسابقات التي تطلقها الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

كما صرح الدكتور احمد عليق مستشار رئيس جامعة حلوان للانشطة الطلابية ان الجامعة أطلقت مشروع "اعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية"، لجذب عدد كبير من الطلاب في ممارسة مختلف الأنشطة الطلابية، حيث بادر الطلاب بالمشاركة في كل الأنشطة المختلفة في المجالات (علمى - اجتماعى - معسكرات - رياضى - أسر طلابية - اتحادات - جوالة).

و كشف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة علي تنظيم هذه الانشطة من دورها الهام للتوعية الشاملة للطلاب على المستوى الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة للمجتمع وللوطن.

وقد أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم لإكتشاف المواهب بالجامعة.

تقام فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وأوضحت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان أن مجالات المسابقة متنوعة منها مجال الفنون التشكيلية وتتمثل فى الرسم الملون، الاشغال الفنية، الجرافيك، النحت، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص.

ومسابقة الموسيقى والغناء، وتتمثل مجالاتها فى الغناء الفردي شرقي - غربي، العزف الفردي " وترى- ايقاعي- نفخ - ذات ألواح مفاتيح"، التأليف الموسيقي، والتلحين والتوزيع، الموسيقى الالكترونية، الراب، البيت بوكس.

ويوجد مجال المسرح، ويكون التسابق فى المونو دراما، الاستاند اب كوميدي، البانتومايم.

ومجال المسابقات الثقافية وتتمثل فى الشعر (فصحى-عامي)، الإنشاد الديني، بجانب مجال الفنون الأسرية ويتمثل فى تنفيذ الملابس ومكملاتها، الجلود، التشكيل على المانيكان، التطريز اليدوى، إعادة التدوير بالأقمشة والملابس، وتصميم الأزياء.

ويشرف على فعاليات المسابقة الاستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الاستاذ محمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

وتنقسم الأنشطة الطلابية إلى أكثر من نشاط فى أكثر من مجال، حيث تتواجد فى كل جامعة إدارة تتعدى إدارة رعاية الشباب وتضم إدارات رعاية شباب بالجامعات العديد من اللجان للأنشطة الطلابية.

ويمكن للأنشطة أن تصقل شخصية الطالب الجامعي، حيث تعتبر الأنشطة الطلابية على اختلاف أنواعها وأشكالها في المرحلة الجامعية بمثابة التطبيق العملي للمعلومات والأفكار النظرية، ومن خلال الفوائد السابقة، فإنها بالتأكيد ستساعد في صقل شخصية الطالب من خلال النقاط التالية:

- الانخراط في مجتمعات جديدة وبالتالي تعلم أفكار جديدة والتعرف على التجارب الشخصية للآخرين.

- التواصل الفعال الذي من شأنه تقوية شخصية الفرد وتعزيز قدرته على تقديم نفسه بقوة.

- تنمية قدراته واكتساب مهارات جديدة مهمة من خلال مختلف الأنشطة الفعالة التي يقوم بها.

- تعلم الإبداع والقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات، لأن الأنشطة الفكرية والاجتماعية ستقدم أفكارًا متنوعة لحل المشكلات والتغلب عليها وتعلم قيم مختلفة وهادفة.