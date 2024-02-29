"الألمانية للتعاون الدولي" تضع توصيات لتوطين مفاهيم المرونة المناخية والشمول الاجتماعي

بدأت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) – مصر في وضع توصيات لتوطين مفاهيم المرونة المناخية والشمول الاجتماعي في مجال التخطيط العمراني.



وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم /الخميس/، أنه تم تكوين مجموعة عمل فنية تضم ممثلين من مختلف الهيئات الحكومية المعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية، والمرونة المناخية والشمول الاجتماعي؛ بهدف تطوير أربع توصيات لتعميم وإضفاء الصفة المؤسسية على اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في إجراءات عمل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وتحضير نتائج الجلسات ليتم عرضها في المنتدى الحضري العالمي.



وأضاف أن الوكالة نظمت اجتماعا شارك فيه 50 شخصا لمناقشة الأهداف والأنشطة، وموضوعات مجموعة العمل وتم تقديم عرض عن مفاهيم المرونة المناخية والشمول الاجتماعي بالمناطق الحضري، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات هي جزء من جهود الوكالة الألمانية لتعزيز المرونة المناخية والشمول الاجتماعي من خلال مشروع بناء القدرات بهدف تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.