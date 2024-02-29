الخارجية الأمريكية: نضغط للحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات بغزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الفلسطينيين تجمعوا حول شاحنات المساعدات وسط مجاعة حقيقية والوضع في قطاع غزة بائس بشكل لا يصدق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الأمريكية:"يجب التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضافت:" نضغط للحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "عدد كبير جدا من الفلسطينيين سقطوا ضحايا الحادث المتعلق بالمساعدات في غزة".

وأكملت:" لن ندعم العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية دون تنفيذ خطة لحماية 1.8 مليون فلسطيني".