جوتيريش: أدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الحادث المميت الذي وقع في شمال قطاع غزة أثناء حصول فلسطينيين على مساعدات منقذة للحياة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة:" المدنيون اليائسون في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة لا سيما الفلسطينيون في الشمال المحاصر".

وأضاف جوتيريش:"لم نتمكن من إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين".