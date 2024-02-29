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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ورش للشباب ورسوم وتحريك للأطفال بمهرجان الإسماعيلية

ورش للشباب بمهرجان
ورش للشباب بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته الـ٢٥، مجموعة ورش للشباب بالمجان، وتضم: ورشة السيناريو يديرها "محمود خليل" وورشة التكوين فى الكادر السينمائي إخراج وتصوير وديكور المهندس احمد سعد الدين، وإقامة ورش الرسوم والتحريك لأطفال الإسماعيلية، على هامش فعاليات المهرجان وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وبدأت الورش صباح اليوم الخميس  ومن المقرر أن تعقد يوميا على مدار انتهاء المهرجان في ٥ مارس الجاري.

وتحتوي الورش على كل من ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة تحريك الصلصال، ورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية

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