عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|متحدث الرئاسة: لا نتعامل مع شهداء غزة كأرقام..نحزن ونتألم ونسعى لحل الأزمة..أبو الغيط: وقف إطلاق النار في القطاع ضروروة حتمية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أبو الغيط: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة لإنقاذ الآلاف من الموت

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوار النابلسي بشمال قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان لحل الأزمة السودانية

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق عبدالفتاح البرهان، لحل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الروابط التي تجمع مصر والسودان لا تحتاج إلى شرح أو بيان، فالعلاقات ستمتد، وملايين الإخوة السودانيين يقيمون في مصر الآن وسط المصريين.

 

متحدث الرئاسة: لا نتعامل مع شهداء غزة كأرقام.. نحزن ونتألم ونسعى لحل الأزمة

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المنطقة العربية والشرق الاوسط يمران بمرحلة غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود.

 

الحكومة: عقد رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية والجهات السيادية ستعمل بالمدينة

تسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار الدفعة الاولى من الصفقة الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة على أن يتم استكمال 35 مليار دولار إجمالي قيمة الصفقه خلال شهرين.

 

مصطفى بكري: ارتياح كبير في الشارع المصري بعد صفقة رأس الحكمة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري، بعد إبرام الصفقة الاستثمارية الضخمة وهي مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع الإمارات، واستلام الجزء الأول من عائد الصفقة، لافتا إلى أن تفاصيل المشروع بعث بروح مختلفة لدى الشارع خاصة بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر إعلان الصفقة.

 

في اتصال مع بايدن.. السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد واستهداف المدنيين في غزة

تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

طبيب يحذر من أكياس النيكوتين: "ضررها مركز أكثر من السجائر"

قال الدكتور حسام حسني أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية طب القصر العيني أن التدخين مرتبط بأمراض كثيرة جدا.

رأس الحكمة البداية.. روشتة تعزيز نمو الاقتصاد المصري .. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إنه تم الإعداد جيدا لمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، من خلال بنية تحتية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم التسويق جيدا لهذا المشروع الضخم.

 

الصحة الفلسطينية: توقف الخدمات الطبية بشمال غزة حكم بالإعـ.ـدام على 700 ألف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها نقاطا طبية ضعيفة وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

غزة قطاع غزة مصر ابو الغيط اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

اخبار مصر|1700 مكتب بريد لصرف معاشات مارس.. الحكومة تقر تعديل الأجور.. انخفاض أسعار 20 سلعة

ترشيحاتنا

66 مليار جنيه هدية للمصريين| موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة .. وهذه الحالات موقوفة

أجمل دعاء للميت في شعبان .. كلمات تنجيه من عذاب القبر وظلمته

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

أمريكا تطلب بشكل "عاجل" معلومات حول حادث المساعدات بشمال غزة

خطوات رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.. مستشارك القانوني يجيب

حظهم وحش.. 4 أبراج تعاني صحيا وماديا في مارس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطانة قصيرة .. 10 صور من خطوبة مسلم وفستان العروسة يثير الجدل

رئيس لجنة سلامة الغذاء: تناول البلح بالسوس ليس له أضرار على الصحة

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ