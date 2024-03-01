أخبار التوك شو|متحدث الرئاسة: لا نتعامل مع شهداء غزة كأرقام..نحزن ونتألم ونسعى لحل الأزمة..أبو الغيط: وقف إطلاق النار في القطاع ضروروة حتمية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو الغيط: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة لإنقاذ الآلاف من الموت

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوار النابلسي بشمال قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان لحل الأزمة السودانية

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق عبدالفتاح البرهان، لحل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الروابط التي تجمع مصر والسودان لا تحتاج إلى شرح أو بيان، فالعلاقات ستمتد، وملايين الإخوة السودانيين يقيمون في مصر الآن وسط المصريين.

متحدث الرئاسة: لا نتعامل مع شهداء غزة كأرقام.. نحزن ونتألم ونسعى لحل الأزمة

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المنطقة العربية والشرق الاوسط يمران بمرحلة غير مسبوقة، ولم تحدث منذ عقود.

الحكومة: عقد رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية والجهات السيادية ستعمل بالمدينة

تسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار الدفعة الاولى من الصفقة الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة على أن يتم استكمال 35 مليار دولار إجمالي قيمة الصفقه خلال شهرين.

مصطفى بكري: ارتياح كبير في الشارع المصري بعد صفقة رأس الحكمة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري، بعد إبرام الصفقة الاستثمارية الضخمة وهي مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع الإمارات، واستلام الجزء الأول من عائد الصفقة، لافتا إلى أن تفاصيل المشروع بعث بروح مختلفة لدى الشارع خاصة بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر إعلان الصفقة.

في اتصال مع بايدن.. السيسي يحذر من خطورة استمرار التصعيد واستهداف المدنيين في غزة

تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

طبيب يحذر من أكياس النيكوتين: "ضررها مركز أكثر من السجائر"

قال الدكتور حسام حسني أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية طب القصر العيني أن التدخين مرتبط بأمراض كثيرة جدا.

رأس الحكمة البداية.. روشتة تعزيز نمو الاقتصاد المصري .. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إنه تم الإعداد جيدا لمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، من خلال بنية تحتية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم التسويق جيدا لهذا المشروع الضخم.

الصحة الفلسطينية: توقف الخدمات الطبية بشمال غزة حكم بالإعـ.ـدام على 700 ألف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها نقاطا طبية ضعيفة وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.