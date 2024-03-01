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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للميت يوم الجمعة مستجاب .. ردده الآن وحتى غروب الشمس

صدى البلد

الدعاء للميت هو أفضل شيء وكذلك الصدقة كما ورد في السنة النبوية ويوم الجمعة بالتحديد  الدعوة فيه مختلفه عن سائر الأيام فهو يوم عظيم والدعاء للميت يوم الجمعة مستحب ومستجاب، فإذا كان الاب أو الام هو المتوفي فقد قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينقطع عمله الا من ثلاث ذكر من بينها ولد صالح يدعو له، فكم هو جميل ان تكون ذلك الولد الصالح الذي ذكرة الرسول او تكوني انتي البنت الصالحة التي تدعو لأبيها او أمها بالمغفرة و تطلب لهم العفو من الله عز وجل، شارك او شاركي الان أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مستجاب بين الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تجعله يقف عندك فقط مهما كان المتوفي صديق أو حبيب أو صديقة او الاب أو الام فهي مناسبة للجميع، شارك ولا تتردد لتكسب الأجر ايضا والدعاء لفقيدك منهم.
دعاء للميت يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.
اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعه.
اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

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اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمينواغفر لهم  اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.
في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.
في يوم الجمعه اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.
يوم الجمعه ساعة استجابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة مكتوب

لا يعد فقط أمنية ورغبة للأب المتوفي في قبره، وإنما أيضا يعد دعاء للميت ابي يوم الجمعة مكتوب من أفضل وسائل بر الوالدين والأحبة ، التي أوصانا رسول الله بالحرص عليها، لأن دعاء للاب المتوفي هو أعظم هدية يقدمها الابن لأبيه في قبره، حيث إن تأثير دعاء للميت يفوق أغلى الورود والرياحين التي توضع على قبر المتوفي، وعليه فإن دعاء للميت في يوم الجمعة مكتوب يعد من أفضل أدعية المتوفي ، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة مكتوب قد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظ المتوفي دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلال دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب في ساعة إجابة.فضل دعاء يوم الجمعة
اللهم نسالك في يوم الجمعة ادعية مستجابة وذنوب تغفر وحاجات تقضى، اللهم أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جمعة طيبة تطيب بها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

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أفضل دعاء للميت يوم الجمعة


اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمينواغفر لهم  اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

 

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسمدعاء للميت يوم الجمعة مستجاب .. تعرف عليه ” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

يوم الجمعه ساعة استجابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.


دعاء للميت يوم الجمعة قصير


• اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل و أجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.
 

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