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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق كبير.. شاهد أنغام وميريهان حسين بنفس الفستان

صدى البلد

أطلت النجمة أنغام في حفلها الأخير في دولة الكويت بفستان أسود اللون يجمع بين خامتي الجيرسيه والسيكوين، من تصميم العلامة التجارية Miron Atelier، كانت ظهرت به من قبل الفنانة ميرهان حسين.

 

ظهرت ميرهان حسين بنفس الفستان في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في يناير 2024، بينما ظهرت أنغام بنفس الفستان في فبراير من نفس العام.

 


وكانت أنغام ارتدت الفستان في حفل لطلاب وخريجين جامعة الشرق الأوسط الامريكية وذلك بناء على إستفتاء طلابى لاختيار نجم حفل 2024 والذى تصدرته بقوة النجمة المصرية الكبيرة.

 

الفنانة ميرهان حسين توزيع جوائز Joy Awards ميرهان حسين بفستان أسود النجمة أنغام ميريهان حسين ميريهان

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