أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

رد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، على رجل الأعمال نجيب ساويرس بعد حل أزمته مع نادي الزمالك من خلال تسديد الغرامة الموقعة عليه.

كتب ساويرس عبر حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، تعليقًا على خبر تسديد كهربا لغرامة نادي الزمالك: "ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس.. يا بطل".

وقام كهربا، بالرد على رسالة ساويرس قائلًا: "يا كينج مصر ربنا يخليك ليا يارب ومتعلمين منك تهون الدنيا مدام في الفلوس طول ما إحنا عايشين إحنا اللي هنعملها وربنا ما يحرمنى من وقفتك معايا يا أهلاوي يا أصيل".

وأنهى كهربا، أزمته مع الزمالك بتحويله مبلغ الغرامة الموقعة عليه بالكامل لحساب النادي الأبيض يوم أمس الخميس الموافق 29 فبراير.