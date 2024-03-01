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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجميع الطلاب.. أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يتزامن شهر رمضان مع امتحانات الميدتيرم الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس الفصل الدراسي الثاني، حيث تكثر الواجبات والامتحانات، مما جعل الطلبة في تحد كبير للتوفيق بين الصيام والمذاكرة. 
 

أكدت الدكتورة أمل شمس استاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من الضروري اختيار أوقات التركيز المرتفع، وعادة ما تكون بعد السحور أو بعد الفجر أو بعد الإفطار بساعتين.
 

وأشارت امل شمس خلال تصريحاتها لصدى البلد، إلى نيل قسط من الراحة قبل الإفطار حتى يكون الطالب مستعدا بعد الإفطار بساعتين للمذاكرة دون أن يكون مجهدًا.

وأوضحت ضرورة الحرص على تنظيم مواعيد النوم الخاصة، على حسب الجدول اليومي للدراسة، بحيث تسفيد من اكثر استفادة من اليوم لان عادة شهر رمضان يكثر فيه المناسبات والبرامج الترفيهية والمسلسلات.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع، إلي ضرورة اتباع  نظام غذائي صحي الذي يمد الانسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة، وهناك أطعمة تساعدك على التركيز .
 

وأضافت أنه على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات، حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها من الأجهز الإلكترونية التي ينشغل بها الطالب والتقليل من الزيارات العائلية الرمضانية.

ودعا الطلاب إلى الالتزام بالصلاة وأدائها في أوقاتها فهي مطمئنة للنفوس، وضرورة الاستفادة من أوقات رمضان في المذاكرة للحصول على نتائج أفضل في خلال الفصل الدراسي الثاني.

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