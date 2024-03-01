صفة يوم النبي .. كيف كان يقضيه من الصباح حتى المساء؟

ذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، صفة حياة النبي وكيف كان النبي يقضي يومه من الصباح حتى المساء.

وقالت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، إن النبي كان يقضي يومه، بافتتاحه بذكر الله والصلاة والدعاء والاجتهاد في العبادة، كما كان النبي الكريم يقضي يومه في خدمة أهله ونفسه، كما كان يقضي النبي يومه بقضاء وقت كبير في الدعوة والنصح والتوجيه والتشريع.

كما كان يقضي النبي يومه بتفقد أحوال الناس في معاشهم وتعاملاتهم وأسواقهم، كما كان النبي يجالس الناس ويسأل عنهم ويزور المريض منهم، وكان النبي يقضي يومه في إجابة الداعي ويمشي في حاجة الضعيف والمسكين.

حياة النبي قبل الرسالة

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن حياة سيدنا النبي قبل الرسالة، كحياته بعد الرسالة.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن النبي "إني لنبي وآدم منجذر في طينته" أي أن النبي مكتوب أنه نبي وآدم لم يخلق.

وأشار إلى أن سيرة النبي ويومياته قبل البعثة، لم جرت عليه خطيئة ولا معصية قط، فهو الكامل المكمل وسيد الكونين والثقلين، وكان يعبد ربه ويتحنث في دار حراء.

وذكر أن كفار مكة سموا النبي الصادق الأمين وهما أعلى قيمتين تبنيان الإنسان والأسر والمجتمع.