مفيش إساءة.. الصلح بين محمود الليثي ورضا البحراوي بعد خلافات طويلة

أعلن المطرب محمود الليثي فى فيديو له على الفيس بوك الصلح بينه وبين رضا البحراوي بعد خلافات ومناوشات بينهما على السوشيال ميديا.



ونشر الليثي فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يجمعه برضا البحراوي و قال فيه :"عايز اقول حاجة كل جمهورنا الحبيب فى مصر والوطن العربي انا ورضا اخوات وكلام الاغاني ده ميخصش رضا ولا يخص محمود الليثي واى أغنية هينزلها هرفعها عندي على الصفحة انا ورضا واخوات".

ليرد عليه رضا قائلا: " وأنا ياجماعة أى أغنية هينزلها الليثي هنزلها على صفحتى وأى كلام نزلته أنا مقصدش الاساءة لأخويا محمود الليثي علشان إحنا إخوات.







سبب الخلاف بين الليثي ورضا البحراوي

وكان هناك خلال الأيام القليلة الماضية خلافات بين البحراوي والليثي واتهم البحراوي الليثي بشكل غير مباشر بسرقة ألحان أغانيه.



وكتب رضا على صفحته منذ أيام على صفحته: ياجدع اتكسف على دمك لا بتعرف تغني ولا ليك فيه .



وتابع رضا أنت أخرك تسرق اللحن من المطربين انت أكبر حرامي يا أصفر بس ربنا مش على كيف حد وإن شاء الله هتسمع حاجة كمان ساعة.



وأضاف: أنا بيصعب علي الشخص الهاي كوبي اللى فاكر نفسه أوريجنال.