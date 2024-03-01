إصابة 14 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بسمالوط شمال المنيا

أصيب 14 شخصا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي شمال مدينة سمالوط بالمنيا وجارى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي بحرى محور سمالوط الطريق الواصل بين الصحراوي الشرقي والغربي، واسفر الحادث عن مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة 14 شخص مصابين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق، وجارى إجراء الكشف الطبي المبدئي على عدد أشخاص آخرين من مستقلي السيارة الملاكي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.