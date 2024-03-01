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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل تنفيذ عمل إرهابي.. الأمن الروسي يعتقل رجل وامرأة جندتهما أوكرانيا |فيديو

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال رجل وامرأة جندتهما الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ أعمال إرهابية في شبه جزيرة القرم الروسية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في بيان الأمن الروسي أن أحد سكان مدينة سيمفيروبول من مواليد عام 1984 خطط بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمل إرهابي في أحد مواقع النقل في جمهورية القرم، وتخابر مع نظام زيلينسكي في مايو 2023 قبل تفجير خط للسكك الحديدية في سيمفيروبول.

وأضاف البيان: "كما تم اعتقال امرأة من مواليد عام 1986 تحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية وتم تجنيدها من استخبارات كييف لتنفيذ عمل إرهابي في سيفاستوبول استهدف عسكريا في أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول".

وفي الشهر الماضي، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما، كان  جهاز الاستخبارات الأوكراني ينوي تنفيذه ضد أحد قادة شبه جزيرة القرم.

وقال مكتب الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان آنذاك، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يخططون لتفجير سيارة تابعة لأحد أفراد جهاز الأمن الأوكراني في سيمفيروبول، وذلك بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.

وقد تم ضبط عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، مصنوعة من قذيفة مضادة للدبابات من طراز DM22 ألمانية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات ومعدات أخرى.

واعترف أعضاء المجموعة بأنهم كانوا يخططون وبتكليف من جهاز المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ضد أحد المسؤولين في شبه جزيرة القرم.

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