سقوط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منازلهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار..

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن (المنوفية - سوهاج) من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

كما تم ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ووفاة (عامل) كان برفقتهم إثر تعرضه لحالة إختناق نتيجة إنهيار كمية من الآتربة عليه أثناء الحفر ، كما عثر بحوزتهم على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.