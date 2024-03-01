مخدرات قيمتها 4.3 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمحافظات "الشرقية، الإسكندرية، أسوان" .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الشرقية، الإسكندرية، أسوان) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم و (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية.. وبحوزتهم (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (23 كيلو جرام لمخدر الحشيش) و(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4,310 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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