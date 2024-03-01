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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج ستيف جيمس: سعيد بتكريمي من مهرجان الإسماعيلية وذهلت بمعرفة المصريين لأعمالي

صدى البلد

قال المخرج العالمي ستيف جيمس، إنه تلقى بعض الرسائل منها البريد الإلكتروني تطالبه بالحضور إلى مصر وحضور مهرجان الإسماعيلية، وذكر بأنه يتم منح هذه الجائزة العظيمة.

وتابع "جيمس" خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وشروق مجدي، "بكل صراحة، لم يكن لدي أي فكرة بشأن الشعب المصري، وكنت مصدوما بأن هناك اهتماما في الجانب المصري لمشاهدة أفلامي، وهذا كان أمرا مذهلا لي، ولم أكن زرت هذا الجزء من العالم خاصة مصر، وأنا سعيد بأن أحضر هذا المهرجان الهام والأمر مشوقا بالنسبة لي".

وأشار إلى أنه يحب دائما الأفلام التسجيلية والوثائقية، لأنه يحب أن يخبر برواية وقصص الشعوب، ويود دائما أن يخبر حكاية قصص واقعية وروايات حقيقية عن شعوب حقيقية على أرض الواقع، وهناك قصص مذهلة ورائعة يمكن أن نستمع إليها من هذه الأفلام.

وأوضح أنه خلال عمله وتاريخه ركز على بعض الموضوعات بشأن الطبقات الاجتماعية خاصة في الولايات المتحدة، وكانت هناك بعض الموضوعات التي لها اهتماما كبيرا وفقا لثقافات مختلفة.

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