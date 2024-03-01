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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

راديو انيرجي يتعاقد مع منة شلبي لتقديم مسلسل في رمضان 2024

منة شلبي
منة شلبي

تعاقدت محطة راديو انيرجي 92.1 مع الفنانة منة شلبي لتقديم مسلسل إذاعي عبر ترددها ضمن خريطة رمضان 2024

تشارك منة شلبي في رمضان بمسلسل "بيت أم الغلام" وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.


ونشرت محطة  راديو انيرجي عبر السوشيال ميديل صور توثق لحظات التعاقد مع منة شلبي، والمؤلف محمد إسماعيل بحضور زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في المحطة.


قررت منة شلبي في وقت سابق التركيز على الأعمال السينمائية والغياب عن موسم دراما رمضان ٢٠٢٤، وذلك قبل تعاقدها مع  راديو انيرجي على تقديم مسلسلها الإذاعي الجديد. 
 

راديو إنرجي ٩٢ ١ منة شلبي الفنانة منة شلبي مسلسل بيت أم الغلام راديو انيرجي

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