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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع مستشار بالحرس الثوري الإيراني بالضربة الإسرائيلية على بانياس السورية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إيراني، اليوم الجمعة، بمقتل رضا زارعي أحد مستشاري الحرس الثوري بالضربة الإسرائيلية على بانياس .

أعلن المرصد السوري، في وقت سابق من اليوم ، عن وقوع 3 انفجارات قوية مجهولة تهز مدينة بانياس وضواحيها على الساحل السوري.

وأشار المرصد عبر حسابه على منصة إكس إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت، أمس الخميس، شاحنة تابعة لـ "حزب الله" اللبناني في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية، مما أدى إلى مقتل عنصر.

وقال المرصد، إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت بـ3 صواريخ موقعاً تابعاً للدفاع الجوي في محيط العاصمة دمشق، وانطلقت الدفاعات الجوية محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أنها أصابت أهدافها.

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