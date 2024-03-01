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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي أم الزمالك.. ناقد رياضي يوجه رسالة لنجوم القطبين قبل نهائي الكأس

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد محمود إسماعيل الناقد الرياضي، أن مباراة الكأس بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في السعودية، ستكون قوية، و الفريق الذي يركز طوال الـ 90 دقيقة سيفوز بالمباراة.

 

وأوضح الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج "فرصة جديدة"، أن: "مباريات القمة لا يتوقعها أحد، ففي سنوات ماضية كان هناك أحد الفريقين جاهز، وخلال المباراة يفوز الفريق الآخر".

ووجه بعض الرسائل لنجوم الفريقين قائلا: عدم مشاركة اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مع الفريق بمباراة بلدية المحلة الأخيرة، لا تعني عدم الاستعانة به في المباريات المقبلة، ولكن "اللاعب حاجز مكانه في النادي الأهلي، و عدم مشاركة محمود كهربا كانت بسبب عدم سفره مع الفريق بسبب فرح شقته، ولكن بنسبة كبيرة سيتم المشاركة في المباريات المقبلة".

وأشار إلى أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، يعتبر الأفضل بالدوري، و مميز، ولديه الكثير من المهارات، والأشياء التي تخدم فريق النادي الأهلي.

وأوضح أن اللاعب عبد الله السعيد، مميز وسيكون له دور مع الفريق بالفترة الأخيرة، وأن عبد الله السعيد سيظل يؤدي في الملعب، مهما كبر سنة.

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