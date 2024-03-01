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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل زيارة سفير الكويت لـ بني سويف

صدى البلد

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تقديره  للدور الكبير الذي يقوم به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، خاصة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد توثيقا للعلاقات القوية بين الأشقاء العرب ومخلتف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقباله لسفير دولة الكويت بالقاهرة :غانم صقر الغانم، وفي حضور اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد،  الأستاذة سلوى فريج العنزي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، غازي سعود الفيلج "عن المتبرع بالمشروع المرحوم محمد سعود الفيلج" خلال زيارة وفد المكتب لبني سويف، لافتتاح مسجد الفتح بعزبة أبو النور بمركز الواسطى، بعد تطويره بالتعاون مع المكتب الكويتي.

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وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع مسؤولى المكتب الكويتي الجهود والأنشطة والمبادرات التي يقوم بها على أرض بني سويف في  مجال العمل الأهلي والخيري ،خاصة إعمار المساجد ومشروعات التمكين الاقتصادي والمشاركة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ، معرباً  عن ترحيبه بتوسيع نشاط المكتب في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي ، والتي تتميز بعنصر الاستدامة والتركيز على الانشطة الانتاجية التي تعمل على توفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة.

ئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامي سامي لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لسيارات المستعملة لبلدين الشقيقين لرئيس عبد الفتاح وذل موضوع خطبة الجمعة اليوم موضوع خطبة موضوع خطبة الجمعة

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