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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد رفع كفاءه البنية التحتية بالمدينة.. صور

صدى البلد

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بشارع يوسف حسن بداية من سور مدرسة الأقباط حتى فندق اميليو، والتى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات احدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمرافقة اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر والعميد ضياء ماهر مدير الإدارة العامة لشرطة المرور بالأقصر ومسؤولى الحماية المدنية.


وأوضح المهندس عبد الوهاب محمد مسؤول المشروع بالشركة الوطنية أن الأعمال المنفذة بهذه المنطقة تضمنت إزالة طبقات الرصف القديمة بسمك ٦٠سم مراكمة بطول ٦٠٠م عرض ١٢م ،وتم احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والتليفونات 
وتم توريد طبقة السن للشارع وجارى توريد وتركيب بردورات الارصف بطول ١ك على جانبى الطريق ورفع مطابق الصرف الصحي قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف.

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ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على ضرورة الألتزام بالجداول الزمنية المقررة لهذه المشروعات لضمان أنهاء كافة الأعمال وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، و ليشعر المواطن بالرضا وتحسين الخدمه المقدمه له وعدم أزعاج وتعطيل  مصالح المواطنين من سكان المنطقة وأصحاب المحال وسرعة فتح الطريق مرة آخرى أمام السيارات والمشاة نظرا لكونها منطقة حيوية بوسط المدينة.


من الجدير بالذكر أن الأعمال المنفذة تضمنت   احلال وتجديد لعدد 8 غرفة بواقع 64 متر  مواسير 6 بوصة و تركيب 95 م خط 4 بوصه p v c، تركيب 250 م خط 8 بوصه p v c وتركيب عدد 30 بريزه وصلات فرعيه ويعتبر هذا بديل خط مياه قديم اسبوستس و تركيب عدد (3) كابلات جهد متوسط و(3) كابلات جهد منخفض بدءً من أول اميليو حتى مسجد الحوض.

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الأقصر إحلال وتجديد الجهاز المركزى للتعمير الصرف الصحى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خط مياه رئيس مدينة الأقصر رفع كفاءة البنية التحتية شبكات الصرف

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