الحكومة تكشف خطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. تفاصيل جديدة

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المجلس القومي للأجور، موضحًا أن الحكومة تدرس خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور في قطاع الحكومة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

إعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين

وأضاف محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تشكيل فريق عمل حكومي بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن التصور المرتقب يستهدف تحقيق مستوى أجور مرضٍ ومتوازن، يراعي أوضاع العاملين وقدرة المؤسسات على التطبيق، بما يدعم تحسين دخول المواطنين خلال المرحلة المقبلة.