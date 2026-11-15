برلمانية: وجود الأب قيمة تربوية لا تقتصر على النفقة

أكدت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن دور الأب في حياة أبنائه لا يجب اختزاله في توفير النفقات والمصروفات فقط، مشددة على أن وجود الأب يمثل قيمة تربوية مهمة للغاية في حياة الأطفال، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وقالت فاطمة عادل، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج «كلام الناس»: لا يمكن أن نتعامل مع الأب باعتباره مجرد شخص مسؤول عن سداد نفقات الطفل، موضحة أن وجوده ضروري في حياة الأبناء، لما له من تأثير كبير في تكوينهم النفسي والاجتماعي والتربوي.

وأضافت أن العالم شهد تطورًا كبيرًا خلال عام 2026، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وأصبحت قدرات الأطفال وإمكاناتهم مختلفة عما كانت عليه في الأجيال السابقة، مشيرة إلى أن الطفل في سن 15 عامًا حاليًا يمتلك قدرات عقلية وإدراكية تفوق بكثير طفلًا في العمر نفسه قبل مائة عام.

وأوضحت أن سن 15 عامًا لا يصلح لأن يكون سنًا فاصلًا في تحديد الحضانة، لأن الطفل قد يختار الطرف الذي يوفر له الرفاهية الأكبر ويمنحه مساحة أوسع من الحرية دون مساءلة عن تحركاته، قائلة: «الطفل هيختار الطرف اللي هيحقق له الرفاهية الأكبر، واللي مش هيبقى ملزم إنه يقول له أنا رايح فين وجاي منين وبعمل إيه».

وشددت على ضرورة استمرار وجود الأب في حياة الطفل، مؤكدة أن ذلك ينعكس على مختلف جوانب حياته، سواء النفسية أو الاجتماعية أو التربوية.

وأشارت إلى أن تحديد سن 9 سنوات سابقًا، مع منح القاضي السلطة التقديرية، كان يراعي قدرة الطفل في هذه المرحلة على إدراك محيطه الخارجي ومعرفة أولوياته والاعتماد على نفسه بشكل أو بآخر، لافتة إلى أنها ترى أن سن 12 عامًا قد يكون مناسبًا، بينما سن 15 عامًا بعيد للغاية عن طبيعة الطفل في الوقت الحالي.

وأضافت أن الطفل الذي يقضي 15 عامًا مع أحد والديه يصعب عليه الانتقال إلى الطرف الآخر بعد هذه المدة، قائلة: «الطفل بقاله 15 سنة مع طرف، استحالة يروح للطرف التاني».

وحذرتمن تحويل قضايا الحضانة إلى معركة بين الرجال والنساء، مشيرة إلى أن بعض الأمهات قد يحاولن تشويه صورة الأب أمام الأطفال أو تخويفهم منه، وهو ما يزيد من حدة الصراع ويؤثر سلبًا على الأبناء.

وأكدت ضرورة إبعاد الأطفال عن خلافات الآباء والأمهات، قائلة: «ما ينفعش أبدًا إن الموضوع يتحول لمعركة ما بين الرجال وما بين النساء، لأن في الآخر اللي بيدفع الفاتورة في النص هو الطفل».