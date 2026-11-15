قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول
انفجارات قوية في جزيرة سيريك الإيرانية
زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء
محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
فضل صلاة العشاء في وقتها.. 8 معجزات تحدث لمُصليها فلا تؤخرها
إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية
محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد
متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص
وول ستريت جورنال: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية
ايزنكوت يهاجم نتنياهو: سلوكه يهدد الديمقراطية الإسرائيلية ولا ينبغي أن يبقى في السلطة
إندونيسيا تؤكد التزامها بتعزيز وحدة رابطة دول شرق آسيا "آسيان"
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي تعرض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لاعتداءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلمانية: وجود الأب قيمة تربوية لا تقتصر على النفقة

النائبة فاطمة عادل
النائبة فاطمة عادل
محمود زيدان

أكدت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن دور الأب في حياة أبنائه لا يجب اختزاله في توفير النفقات والمصروفات فقط، مشددة على أن وجود الأب يمثل قيمة تربوية مهمة للغاية في حياة الأطفال، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وقالت فاطمة عادل، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج «كلام الناس»: لا يمكن أن نتعامل مع الأب باعتباره مجرد شخص مسؤول عن سداد نفقات الطفل، موضحة أن وجوده ضروري في حياة الأبناء، لما له من تأثير كبير في تكوينهم النفسي والاجتماعي والتربوي.

وأضافت أن العالم شهد تطورًا كبيرًا خلال عام 2026، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وأصبحت قدرات الأطفال وإمكاناتهم مختلفة عما كانت عليه في الأجيال السابقة، مشيرة إلى أن الطفل في سن 15 عامًا حاليًا يمتلك قدرات عقلية وإدراكية تفوق بكثير طفلًا في العمر نفسه قبل مائة عام.

وأوضحت أن سن 15 عامًا لا يصلح لأن يكون سنًا فاصلًا في تحديد الحضانة، لأن الطفل قد يختار الطرف الذي يوفر له الرفاهية الأكبر ويمنحه مساحة أوسع من الحرية دون مساءلة عن تحركاته، قائلة: «الطفل هيختار الطرف اللي هيحقق له الرفاهية الأكبر، واللي مش هيبقى ملزم إنه يقول له أنا رايح فين وجاي منين وبعمل إيه».

وشددت على ضرورة استمرار وجود الأب في حياة الطفل، مؤكدة أن ذلك ينعكس على مختلف جوانب حياته، سواء النفسية أو الاجتماعية أو التربوية.

وأشارت إلى أن تحديد سن 9 سنوات سابقًا، مع منح القاضي السلطة التقديرية، كان يراعي قدرة الطفل في هذه المرحلة على إدراك محيطه الخارجي ومعرفة أولوياته والاعتماد على نفسه بشكل أو بآخر، لافتة إلى أنها ترى أن سن 12 عامًا قد يكون مناسبًا، بينما سن 15 عامًا بعيد للغاية عن طبيعة الطفل في الوقت الحالي.

وأضافت أن الطفل الذي يقضي 15 عامًا مع أحد والديه يصعب عليه الانتقال إلى الطرف الآخر بعد هذه المدة، قائلة: «الطفل بقاله 15 سنة مع طرف، استحالة يروح للطرف التاني».

وحذرتمن تحويل قضايا الحضانة إلى معركة بين الرجال والنساء، مشيرة إلى أن بعض الأمهات قد يحاولن تشويه صورة الأب أمام الأطفال أو تخويفهم منه، وهو ما يزيد من حدة الصراع ويؤثر سلبًا على الأبناء.

وأكدت ضرورة إبعاد الأطفال عن خلافات الآباء والأمهات، قائلة: «ما ينفعش أبدًا إن الموضوع يتحول لمعركة ما بين الرجال وما بين النساء، لأن في الآخر اللي بيدفع الفاتورة في النص هو الطفل».

النائبة فاطمة عادل أخبار وتقارير الطفل 15 سنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل صدم ميكروباص في الشرقية

المتهمين

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على عملاء شركات التمويل

المنشور

الداخلية تكشف تفاصيل شكوى سائق سيارة نقل من ضابط مرور

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد