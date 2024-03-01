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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى القتاطر الخيرية للاطمئنان على سير العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية بمستشفي القناطر الخيرية للاطمئنان على سير العمل.


واستهل الجزار جولته داخل المستشفي بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، والتأكد من خط سير المريض ، ومتابعة التسجيل بالرقم الطبي الموحد لجميع المترددين علي الاستقبال ، كما تأكد من تواجد عدد كافي من الأطباء بالطوارئ ، وتواجد فريق التمريض كلا في مكانه. 


وأثناء المرور انتقد وكيل الوزارة مستوي النظافة العامة بالمستسفي ، كما تلاحظ عدم نظافة الغرفة الخاصة بتسجيل دخول المرضي ، لذا تم تحويل مسئول الغرفة والمدير الإداري المناوب للتحقيق ، والتوجيه بسرهة تنظيف الغرفة في الحال.


كما تفقد الجزار قسم الأشعة، وتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع العاملين بالقسم ، كما تفقد أيضا عناية الأطفال ، وتأكد من تواجد الفريق الطبي من أطباء وتمريض.


وفي خلال المرور وجه الدكتور حموده الجزار بعدة توصيات أهمها: تكثيف أعداد أفراد الأمن و النظافة بالمستشفي ، والاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي ، وكذلك تكليف مدير إدارة المستشفيات بالإشراف العام علي المستشفي بجانب عمله. لحين الانتهاء من التشغيل التام للمستشفي. 


كما وجه بتكليف مدير إدارة الشئون الادارية بالمديرية بالاشراف التام علي أعمال الأمن والنظافة بالمستشفي وكذلك تكليف مدير إدارة التموين الطبي بتذليل أي عقبات لانهاء التعاقدات الملحة علي رأس العمل بالمستشفي دون الحاجه للذهاب لديوان المديرية.

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