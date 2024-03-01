جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا مبان يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن الطائرات المقاتلة نفذت غارات ضد مبنى يستخدمه حزب الله في عيتا الشعب، بالإضافة ومبنى آخر وبنية تحتية تابعة للحزب في جبل بلاط في جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال أنه في الساعة الماضية، تم إطلاق قذائف من لبنان على منطقة مرغليوت، وضربت مناطق مفتوحة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتصاعدت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله خلال الآونة الأخيرة، واندلعت المواجهات بين الجانبين في الثامن من أكتوبر الماضي، بعد 24 ساعة من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي.