أمام الأهلي.. الزمالك يستعيد القوة الضاربة استعدادًا لنهائي كأس مصر

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

غاب شيكابالا عن مباراة الزمالك مع الداخلية بسبب آلام في القدم.

وكذلك انضم زياد كمال بعد فترة غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

يستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية ويأمل في تحقيق الانتصار قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي في مارس المقبل.

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفيا في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد للحديث عن مواجهة الزمالك المرتقبة.