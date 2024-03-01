شكري : متفائلون بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تفاؤله بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان في 10 مارس. وجاءت تصريحات شكري خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، حسبما نقلته سكاي نيوز البريطانية.

وأشار شكري إلى أن قطر بدأت المحادثات، مما يشير إلى جهد دبلوماسي محتمل للتوسط في السلام في المنطقة. وقال: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال العدائية وتبادل الرهائن". وشدد شكري على خطورة الوضع، مؤكدا أن هناك حدا زمنيا معترفا به لتحقيق النجاح قبل حلول شهر رمضان.

وتؤكد تصريحات وزير الخارجية الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء الصراع في غزة وتخفيف معاناة المتضررين من الحرب. مع اقتراب شهر رمضان، هناك شعور بالإلحاح بين أصحاب المصلحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعزيز بيئة مواتية للسلام والاستقرار في المنطقة.