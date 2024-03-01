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رئيس التحرير
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عقب منتدى أنطاليا .. وزير الخارجية يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والرياض

وزير الخارجية
وزير الخارجية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يبدأ مساء اليوم ١ مارس الجاري جولة خليجية تشمل قطر والرياض، لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه من المقرَّر أن يترأس الوزير شكري، يوم السبت ٢ مارس الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

ومن المنتظر أن تتناول اللجنة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وآليات تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع. ونوه السفير أبو زيد، بأن اللجنة المشتركة سوف تشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في عددٍ من القطاعات المستهدفة بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية سيتوجه عقب ذلك يوم ٣ مارس الجاري إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة فى أعمال الاجتماع التشاوري بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى يتناول أطر التشاور والتنسيق بين مصر ودول الخليج على المستويين السياسي والاقتصادي، وسبل تنمية وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، فضلاً عن التباحث والتنسيق بشأن قضايا المنطقة في ظل هذه الأوضاع الدقيقة إقليمياً.

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